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YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Orhan Onur Gemici   | 27.06.2020
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00'te sona erdi.

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. Polis, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınav salonlarına ulaştırıldı.

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