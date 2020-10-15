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Türkiye

Yıllık izne gittiği ülkesi Afganistan'da Kovid-19'a yakalanan doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, yıllık izin için gittiği ülkesinde Kovid-19'a yakalanınca Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

İlyas Gün   | 15.10.2020
Yıllık izne gittiği ülkesi Afganistan'da Kovid-19'a yakalanan doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, geçen ay yıllık izin için gittiği ülkesinde öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Sedeqi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 

Hastalık belirtileri ağırlaşınca başvurduğu hastaneye yeterli imkan olmadığı gerekçesiyle yatırılmayan Sedeqi, kendi imkanlarıyla oksijen tüpü alarak tedavi olmaya çalıştı.

Hastalığının ilerlemesi üzerine Sedeqi, tedavisi için Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Sedeqi'nin Türkiye'ye getirilmesi için Afganistan'a ambulans uçak gönderildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na uçakla getirilen Sedeqi, buradan da ambulansla tedavi göreceği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere, Ahmad Zarif Sedeqi'nin 2017 yılından bu yana Samsun'da görev yaptığını söyledi.

Sedeqi'nin yaklaşık 12 yıldır da Türkiye'nin farklı illerinde doktorluk yaptığını belirten Oruç, "Afganistan'daki imkanların iyi olmaması nedeniyle tedavisinin Samsun'da yapılması için bizden talepte bulundu. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Sağlık Bakanlığımız ambulans uçak tahsis etti. Tedavisini burada sürdüreceğiz. İnşallah Samsun'da şifa bulacaktır. Bir doktorumuzu bu şekilde Afganistan'dan getirmemiz, gerçekten ülkemiz adına gurur vericidir." ifadelerini kullandı.


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