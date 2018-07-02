Yılın ilk yarısında 4 milyon araç egzoz muayenesine girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, yılın ilk yarısında 4 milyon 41 bin aracın egzoz muayenesi yaptırdığını bildirdi.

ANKARA - Yıldız Nevin Gündoğmuş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümünde yeni dönemin 1 Ocak 2018 itibarıyla başladığını, oluşturulan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile vatandaşın egzoz takibini e-devlet üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yeni sistemle pul ve ruhsat verme işleminin kaldırıldığını, böylece ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme gibi ihtimallerin önlendiğini anlatan Öztürk, ayrıca sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçildiğini vurguladı.

Ölçümde geçen yıla oranla artış sağlandı

Yeni uygulamanın vatandaşlar tarafından beğenildiğine işaret eden Öztürk, bu sayede egzoz muayenesi istasyonlarında yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi

Geçen yıl 6,5 milyon aracın egzoz muayenesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Öztürk, "Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde yapılan egzoz gazı emisyon ölçümü 4 milyon 41 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin ölçüm artışı sağlandı." diye konuştu.

Öztürk, muayene istatistiklerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısındaki rakamlara baktığımızda 3 milyon 849 bin 429 aracın muayeneden olumlu geçtiğini, 191 bin 606 aracın ise egzoz muayenesinden geçemediğini görmekteyiz. Muayene için istasyona uğrayan araç sayısı ise toplamda 4 milyon 41 bin 35 adettir. Günlük ortalama ölçüm sayılarına baktığımızda ise rakamların her ay düzenli arttığını görmekteyiz. Şubat ayında 25 bin olan muayene sayısı, Mart'ta 27 bin, Nisan'da 30 bin, Mayıs'ta 31 bin ve 21 Haziran'da 32 bin düzeyinde gerçekleşti."

Ölçüm raporları artık e-devletten alınacak

Ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydının alınarak, tüm ölçüm bilgileriyle sisteme kaydedildiğini bildiren Öztürk, "Sene sonuna ulaşmadan yapılacak yazılım güncellemesiyle ölçüm raporları da e-devlet üzerinden alınacak ve vatandaşa ölçüm sonucunda herhangi bir belge verilmeyecek. Bu sayede kağıt israfına son vereceğiz ve bunun gibi çevreci uygulamaları artıracağız." ifadelerini kullandı.