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Yılın ilk 16 gününde yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetleri kapsamında 16 Ocak itibarıyla 17 bin 664 pasaport düzenlenerek diplomatik kargolarla gönderildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 17.01.2021
Yılın ilk 16 gününde yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2020 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talebiyle yapılan 188 bin 601 pasaport ve 173 bin 142 kimliği bakanlığımızdan diplomatik kargolarla temsilciliklerimize gönderdik." ifadesini kullandı.

Kıran, yılın ilk 16 günü itibarıyla ise 17 bin 664 pasaportun vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderildiğini belirtti.


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Yılın ilk 16 gününde yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi