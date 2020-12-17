Euro
9.48
Dolar
7.74
BIST 100
1,399.83
Altın
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Yılın Fotoğrafları 2020

'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin tercihi 'Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Emre Ayvaz   | 17.12.2020
'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin tercihi 'Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet' Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Ekrem Yüce, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Yüce, "AA muhabirleri ile foto muhabirlerimizin yurt içi ve dışında çektiği tüm fotoğraflar duygularımıza fazlasıyla hitap ediyor. Birbirinden değerli kareler arasından seçim yapmak oldukça zor fakat bazı fotoğraflar gerçekten yüreğime dokundu. Emeği geçen tüm muhabirlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak
British American Tobacco'nun Kovid-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiliyor
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor
YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti

Benzer haberler

Milli çekiççi Özkan Baltacı favori AA karelerini seçti

Milli çekiççi Özkan Baltacı favori AA karelerini seçti

'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin tercihi 'Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet'

'Mandıra filozofu'nun tercihi 'Gazze sahilinde spor' oldu

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'n tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'n tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu
Hakkari Valisi İdris Akbıyık'nun oyu 'Diyarbakır Anneleri'ne

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'nun oyu 'Diyarbakır Anneleri'ne
'Gönül Dağı' ekibinin tercihi 'Futbol özlemi' oldu

'Gönül Dağı' ekibinin tercihi 'Futbol özlemi' oldu