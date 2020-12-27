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Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Cankut Taşdan   | 27.12.2020
Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" operasyonunun devam ettiği belirtildi. 

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinin aralarında yer aldığı 3 bin 251 personelden oluşan 197 operasyonel timin görev yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 571 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

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