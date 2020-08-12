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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Türkiye

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım' operasyonlarında bugüne kadar 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 30 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 12.08.2020
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 1448 personelin katılımıyla "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Adana İl Jandarma Komutanlığının idaresinde, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından 97 operasyonel timdeki 1448 personelin görev yaptığı belirtildi.

Yıldırım operasyonlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, temmuz ayında başlatılan "Yıldırım" operasyonları kapsamında bugüne kadar 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 30 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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