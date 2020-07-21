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'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah, patlayıcı, roketatar sevk fişekleri ve mühimmat bulundu.

Sayim Harmancı   | 21.07.2020
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi kırsalında sığınak tespit edildi. 

Yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 1296 mühimmat, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, jeneratör, kütüklük ve telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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