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Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik 26 tim ve 411 personelin katılımı ile başlatılan "Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu"nda tespit edilen 5 sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 14.11.2020
Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik 26 tim ve 411 personelin katılımı ile başlatılan "Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu"nda tespit edilen 5 sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu sürüyor.

Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında 26 tim ve 411 personel ile dün orta çaplı gerçekleştirilen operasyonda, 19 Eylül'de yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, 3 kullanıma hazır vaziyette AT-4 tanksavar füzesi, M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan büyük tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan küçük tüp, 4 AT-4 tanksavar mühimmatı, 5 AT-4 tanksavar sevk fişeği, 3 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda düzeneği, 3 termal şemsiye, akü, yazıcı, telsiz, kaynak makinası, çok miktarda elektrikli fünye, kablo, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 3 kişinin evinde arama yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı.


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