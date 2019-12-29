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Yılbaşı tedbirleri kapsamında ülke genelinde 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak

Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.

Muhammed Boztepe   | 29.12.2019
Yılbaşı tedbirleri kapsamında ülke genelinde 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak

Ankara

Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.

Tedbirler kasamında İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.

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