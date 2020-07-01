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Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev

Yetim Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin Meşet Ruhin beldesinde yetim ailelerinin kalacağı 50 briket evin yapımına başladı.

Hanife Sevinç   | 01.07.2020
Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev

Istanbul

Yetim Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin Meşet Ruhin beldesinde yetim ailelerinin kalacağı 50 briket evin yapımına başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yetimlere ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında Suriye'nin İdlib kentine bağlı Meşet Ruhin beldesinde briket evler yapılacak.

İnsani yardım kuruluşu Fetih-Der ile birlikte yürütülen proje ile öncelikli olarak yetim aileleri olmak üzere 500 kişiye barınma imkanı sağlanacak.

Proje, Meşet Ruhin beldesinde çadırlarda yaşayan ve Esed rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları için Türkiye'nin insani yardımları sayesinde hayatta kalmaya çalışan Suriyeli aileleri kapsıyor.

Kalıcı ve sürdürülebilir destek faaliyetlerinin bir parçası olarak yapımına başlanan 50 briket ev, çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere teslim edilecek. 48 metrekarelik evlerde, ebeveyn odası, banyo ve tuvalet ile oturma odası yer alıyor. İkişer ailenin kalması planlanan evlerden yaklaşık 500 kişi faydalanabilecek.

Briket evlere öncelikli olarak yetim aileleri yerleştirilecek. Yetim ailelerinin psikososyal destek süreçleri ve yetim çocukların eğitimleri yine Yetim Vakfı tarafından üstlenilecek.

Her biri 3 bin liraya mal olan briket evlerde yaşam başladıktan sonra yetim ailelerinin geçimlerini temin etmeleri amacıyla farklı branşlarda atölyeler kurulması da planlanıyor.

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