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Türkiye

Yeryüzü Doktorları'ndan 23 Nisan etkinlikleri

Dernek tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Elif Küçük   | 23.04.2019
Yeryüzü Doktorları'ndan 23 Nisan etkinlikleri

İstanbul

Yeryüzü Doktorları Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünya genelinde düzenlediği etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle krizlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürebilmek için dernek tarafından yeryüzünün dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda dernek tarafından Çad'ın Sido mülteci kampında, Suriye'nin Azez şehrinin Soran beldesinde ve Hatay'da mülteci çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Genç Yeryüzü Doktorları'nca Türkiye'nin 10 farklı ilindeki hastanelerde tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek, çeşitli oyunlar ve atölyeler düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Hizmetleri Koordinatörü Okan Karka, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini psikososyal destek çalışmalarıyla gidermeye çalıştıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına hediye edilmiş çok özel bir gündür. Psikososyal destek çalışmalarımızda çocukların ne kadar güçlü olduğunu her gün görüyor ve hissediyoruz. Bize düşen en az onlar kadar güçlü, duyarlı ve yaratıcı olabilmektir. Çocuklarla beraber, çocuklar ve geleceğimiz için nice 23 Nisanlara." ifadelerini kullandı. 

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