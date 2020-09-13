Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katılımıyla "Hava Gösterileri 2020" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Emrah Yaşar   | 13.09.2020
Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Ali Atmaca /AA

Eskişehir

Sivrihisar Hava Gösterileri 2020

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2020, başladı. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, etkinlik kapsamında gösteri yaptı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Sivrihisar Havacılık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Necati Artan Tesisleri'ndeki gösterilerde yer aldı. 

Gösterisinde Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyicilere sunan SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığınca paraşüt atlayışları yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının helikopter gösteri ekipleri de etkileyici performanslarıyla etkinlikte yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de gösteri sundu.

Müzedeki uçaklar gökyüzünde

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan DC-3 "Turkish Delight", Mustang P-51D "Ferocious Frankie", T-6 G Texan "Happy Hour", Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılan etkinlik, gün boyu televizyon ve internetten canlı yayımlandı.

Gökyüzünde çizdiği kalp torunu 'Pars' için

Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı "Mor Menekşe" ile güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Sıcak havanın kendisini de çok etkilediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sıcak hava nedeniyle uçuşlar bir hayli zor oluyor. Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5. kez düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99'u yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olmuşken burada güzel bir organizasyon yapmak mümkün oldu.

Ben iki gün önce dede oldum, o yüzden, o kalbi bugün torunum Pars için yaptım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Benzer haberler

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı