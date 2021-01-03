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Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksicilerin Yenikapı'daki yoğunluğu sürüyor.

Halis Akyıldız   | 03.01.2021
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında 1 Ocak Cuma günü başlayan yoğunluk devam ediyor.

Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici gün içinde uzun kuyruk oluştururken, yoğunluk akşam da sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

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