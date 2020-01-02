Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
115,708.20
Altın
1,525.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşülüyor
logo
Türkiye

Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri M2 Yenikapı-Hacıosman hattında 8'li trenlerle hizmet verecek.

Mücahit Türetken   | 02.01.2020
Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul, M2 hattında hafta içi 8'li, hafta sonu 4'lü trenlerle hizmet veriyor. 

Yolculardan gelen talepler doğrultusunda hafta sonları yolcu yoğunluğu analizi yapan Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman hattında cumartesi günleri yolcu sayısının arttığını tespit etti.

Bu kapsamda Metro İstanbul, hafta sonları da 8'li trenlerle sefer yapılmasını kararlaştırdı.

Yolcu taşıma kapasitesi yüzde 33 artacak

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri de 8 araçlı trenler kullanılarak yolcu yoğunluğunun azaltılması bekleniyor. Hafta sonu 8 araçlı sefer uygulaması, 4 Ocak'ta başlayacak.

Bu uygulamayla birlikte cumartesi günleri trenlerde 84 olan araç sayısı 112'ye, saatlik yolcu taşıma kapasitesi de çift yönde yüzde 33 artarak 34 bin 200'den 45 bin 600'e çıkacak. Gün boyunca 14 tren tek yönde 190 sefer yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz

Hayvanseverlerin fayton protestosu İBB önünde devam ediyor

'İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali' başlıyor

'İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali' başlıyor