Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'çiftçilerin borçları yapılandırılsın' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının faizsiz olarak en az beş yıllık vadeye yayılması hayati önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Tanju Özkaya   | 01.01.2021
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'çiftçilerin borçları yapılandırılsın' çağrısı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik konumdaki tarım sektöründe sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti.

Döviz kurunun etkisiyle tarım sektörünün girdi maliyetlerinin arttığına dikkati çeken Erbakan, buna rağmen tarım ürün fiyatlarında daha az artış olduğunu kaydetti.

Erbakan, çiftçilerin ağır borç baskısı altında ezildiğini, yüksek girdi maliyetlerinden dolayı kırmızı et ve süt üreticilerinin de zor durumda olduğunu savundu.

Tarım ve hayvancılıkta ithalat yerine, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kredi borçlarının faizsiz olarak en az 5 yıllık vadeye yayılması hayati önem arz etmektedir. Özellikle Ziraat Bankası borçlarının yapılandırma kapsamına alınması çok önemlidir çünkü çiftçilerimizin toplam borcunun yarıdan fazlası Ziraat Bankasınadır. Tarımsal üretime devam için çiftçiye faizsiz yeni işletme kredileri açılması gereklidir. Tarımda kullanılan mazot için vergi sıfırlanmalıdır. Çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza üretim girdileri devlet teşviki ile en uygun şartlarda verilmelidir. Tarımdaki kotalar acilen kaldırılmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Altınordu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 354 bini geçti

Benzer haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'çiftçilerin borçları yapılandırılsın' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'çiftçilerin borçları yapılandırılsın' çağrısı

Lisanslı depoculuk sistemi çiftçinin kazancını artırıyor

Biyodizel ham maddesi kanolada ekim alanı hızla artıyor

Lavanta, kuraklık nedeniyle üreticinin gözdesi oldu

Lavanta, kuraklık nedeniyle üreticinin gözdesi oldu
Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak

Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak
Çanakkale'de devlet destekleriyle büyüyen seracılık 113 köye yayıldı

Çanakkale'de devlet destekleriyle büyüyen seracılık 113 köye yayıldı