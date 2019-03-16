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Türkiye, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Yeni Zelanda'daki saldırıyı övdüğü iddiasına gözaltı

İki camiye düzenlenen terör saldırısını paylaşımıyla övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı Antalya'da yakalandı.

Gülsem Adam   | 16.03.2019
Yeni Zelanda'daki saldırıyı övdüğü iddiasına gözaltı

Antalya

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı.

A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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