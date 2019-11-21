Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM
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