Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,134.60
Altın
1,756.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamladı.

Kemal Karadağ,Selma Kasap   | 25.06.2020
Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamladı.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi, bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak iptal isteminin daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini geçti
Uzmanından ileri yaştaki vatandaşlara 'yeni normal' uyarısı
Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Benzer haberler

Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

CHP'den 'Aile Destekleri Sigortası' önerisi

Duruşmaya katılma talebi reddedilen sanığa SEGBİS'le bağlantı kurulması hak ihlali sayıldı

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın temmuz sonunda yapılması planlanıyor

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın temmuz sonunda yapılması planlanıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan TARSİM açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan TARSİM açıklaması