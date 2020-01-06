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Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.01.2020
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak

Ankara

Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez sınava başvuracak adayların 31 Aralık 2019 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 31 Ocak, tekrar katılacaklar için 16 Mart olarak belirlendi.

Sınavlar, 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

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Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak