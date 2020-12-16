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Türkiye

Yargıtaydan Ceren Özdemir cinayeti davasında verilen karara onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

Kemal Karadağ   | 16.12.2020
Yargıtaydan Ceren Özdemir cinayeti davasında verilen karara onama talebi

Ankara
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

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