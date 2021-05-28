Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Ankara
Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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