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Türkiye

Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Cemil Murat Budak   | 28.05.2021
Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara

Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi