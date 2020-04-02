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Yargıtay üyesi Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Aykut Karadağ   | 02.04.2020
Yargıtay üyesi Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Ankara

Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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