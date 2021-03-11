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Türkiye

Yargıtay Polatlı'daki darbe girişimi davasında 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kemal Karadağ   | 11.03.2021
Yargıtay Polatlı'daki darbe girişimi davasında 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Ankara

Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

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