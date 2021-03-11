Yargıtay Polatlı'daki darbe girişimi davasında 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Ankara
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
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