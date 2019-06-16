Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz

Yargıtay Başkanı Cirit, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz." dedi.

Sayim Harmancı   | 16.06.2019
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz

Hakkari

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un da aralarında bulunduğu heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Çarşı merkezinde esnafı gezip vatandaşlarla sohbet eden Cirit ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'a makamında ziyarette bulundu.

Cirit, burada yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van'da iki gün zaman geçirdiklerini belirten Cirit, "Ahlat'ta da 1986-89 yıllarında görev yapmıştım. 39 yıl önce gene bir haziran ayında hakim yardımcısı olarak Hakkari'ye tayin olmuştum. Van'a gelmişken Hakkari'ye gelmemek olmazdı. Burada sayın protokol yöneticileriyle görüştük, daha sonra hakim ve savcılarımızla buluşacağız." dedi.

"Burada olmamızın nedeni, biz bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti 82 milyon vatandaşı 800 bin kilometrekarelik bir vatan parçasında bir ve birlikte olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik" diyen Cirit, şöyle konuştu:

"Burada çarşıda vatandaşlarımızla da görüştük. İnşallah daha güzel günler gelecek Hakkari'ye, terörsüz günler. Bu arada jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümü, onu da burada kutladık. Vatan sathında kahramanca asayişimizi sağlayan ve güvenliğimizi sağlayan kahraman silahlı kuvvetlerimizin temsilcileriyle burada görüştük. Bu coğrafya önemli bir coğrafya. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz."

Burada karşılıklı hediye takdiminin ardından Mir Kalesi'ni ziyaret eden Cirit ve beraberindekiler, daha sonra adliye binasına geçerek hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Heyete ziyaretlerinde, Vali Akbıyık, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu

Afrin şehidi oğlunun hatıralarını evinin odasında yaşatıyor

Mehmetçik 2 bin 160 rakımda bayramlaştı

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı: 2 şehit

PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı: 2 şehit