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Yargıtay Başkanı Akarca: Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değil

Yargıtay Başkanı Akarca, "Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir." dedi.

Kemal Karadağ   | 01.09.2020
Yargıtay Başkanı Akarca: Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değil Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir." dedi.

"2016 sonunda Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısı 807 bin iken 20 Temmuz 2020 itibarıyla 350 bin olmuştur." diyen Akarca, "Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır." şeklinde konuştu.

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