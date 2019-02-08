Yargıçları fişleyen hakim-savcı çifte FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada ByLock kullandığı ve meslektaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen eski savcı Mecit Yıldırım 8 yıl 4 ay, eski hakim eşi de 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada ByLock kullandığı ve örgüt talimatı doğrultusunda meslektaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen eski savcı Mecit Yıldırım ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 4 ay, eşi eski hakim Sultan Yıldırım da aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakimlikten atılan tutuksuz sanık Sultan Yıldırım katılırken, meslekten çıkarılan tutuklu sanık Mecit Yıldırım'a bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanıldı.

Duruşmada, daha önce verilen mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Sultan Yıldırım, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Mecit Yıldırım ise 17 Temmuz 2016'da gözaltına alındığını ve 31 aydan beri tutuklu olduğunu belirterek, "Gözaltı kararını eşimle bildiğim halde, kendim giderek teslim oldum. Hiçbir delil karartma durumum yoktur. Hiçbir tanığa baskı yapmadım. Oğlumla her hafta telefonla görüşüyorum. Bana, 'Baba ne zaman geleceksin?' diye soruyor. Oğlum şu anda anaokuluna başladı. Kızımı 17 aylıkken bıraktım, haftaya doğum günü var. Tahliyeme karar verilsin." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tanık beyanlarına göre, sanık Sultan Yıldırım'ın örgütün hakim ve savcı evlerinde sorumlu olarak görev yaptığını belirtti.

Kastının yoğunluğu ve sanığın konumu sebebiyle, örgüte sağladığı faydayı dikkate alan mahkeme, sanığı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşarak önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki tutum ve davranışları ile pişmanlık göstermesini dikkate alan heyet, sanık hakkındaki cezayı 6 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme, sanık Mecit Yıldırım'ın ByLock kullanıcısı olduğunu, ByLock üzerinden örgütsel yazışma yaptığının tespit edildiğini, bu yazışmalarda adliyelerde görev yapan hakim ve savcılarla ilgili bilgiler paylaşıldığını belirterek, tanık beyanlarına göre sanığın grup sorumlusu olduğu, hakim ve savcılardan himmet topladığı, HSYK seçimlerinde ve yerel seçimlerde kime oy verileceğine ilişkin toplantıya gelen ve sorumluluğunda olan şahıslara karşı talimat verdiği, örgüt tarafından açılan hakim ve savcı evlerinde kaldığını vurguladı.

Sanığın konumu gereği örgüte sağladığı faydayı dikkate alan mahkeme, Mecit Yıldırım'ı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları ile pişmanlık göstermesi nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya düşüren mahkeme, Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AK Parti'nin karşısındaki en güçlü adaya oy istemiş

Dava dosyasında yer alan ve soruşturma sırasında alınan ifadelere göre, sanık Mecit Yıldırım'ın savcı olarak görev yaptığı dönemde örgüt üyesi hakim-savcıların "abiliğini" yaptığı ve toplantılar düzenlediği anlatılıyor.

Aynı dosyada haklarında soruşturma olan hakim-savcılardan alınan beyanlara göre de, sanık Mecit Yıldırım'ın sorumluluğunda toplantı yapıldığı, bu toplantıya eşi Sultan Yıldırım'ın da iştirak ettiği, sanık Mecit Yıldırım'ın hakim-savcılardan örgüt adına himmet topladığı, yapılan toplantılarda HSYK seçimlerinde bağımsız adaylara oy talep ettikleri, yerel ve genel seçimlerde AK Parti'nin karşısındaki en güçlü adaya oy verilmesini istedikleri ifade ediliyor.

Sanık Mecit Yıldırım'ın ByLock yazışmalarından da, örgüte mensup hakim-savcılara ilişkin himmet ve izdivaç durumlarıyla ilgili "örgüt abisi" tarafından bilgiler istendiği anlaşılıyor.

Davanın iddianamesinde her iki sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.