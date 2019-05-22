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'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

Kayseri'deki 1. Komando Tugay Komutanlığının "Erciyes-2019 Tatbikatı" başladı.

Sercan Küçükşahin   | 22.05.2019
'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

Kayseri

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. 

'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı ) 

Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.

Öte yandan, 4. Kolodu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, İtalya, Romanya ve Katar'dan gelen 7 ülkenin askeri temsilcileri tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

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