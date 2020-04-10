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Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Ali Kemal Akan   | 10.04.2020
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

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