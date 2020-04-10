Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi
Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
TBMM
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