Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız'

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız." dedi.

Yusuf Soykan Bal  | 02.03.2019
'Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız'

Ankara

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 25 yıldır Ankara'daki çoğu problemin çözülemediğini, seçildiği taktirde Ankara'daki problemleri çözmek için herkesle uyumlu çalışacaklarını anlattı.

Harcamaların şeffaf bir şekilde yapılacağını ifade eden Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız çünkü sizin paralarınızı harcıyoruz biz." diye konuştu.

Projelerinin tamamının Ankara'yı kalkındırmak üzerine olduğunu belirten Yavaş, Ankara'yı turizmde, tarımda, sanayide kalkındırmak, istihdamın önünü açmak istediklerini aktardı.

İlk yapacağı projelerden birinin fuar alanını bitirmek olduğunu dile getiren Yavaş, "Fuar alanını bir an önce bitireceğiz ki Ankara'daki tüccarımız, esnafımız, sanayicimiz malını orada sergilesin, hem Ankara'ya hem Türkiye'ye hem yurt dışına satsın. Böylelikle üretim artsın, daha çok insan çalıştırsınlar. Onlar para kazandıkça yine bu para Ankara'nın içine dağılacak." dedi

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

'Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı var'

'Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı var'

Özhaseki'den rakiplerine proje eleştirisi

Ankara Valiliğinden 'Mansur Yavaş' açıklaması

'CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma çalışmamız asla olmadı'

'CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma çalışmamız asla olmadı'
'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız'

'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız'
'Belediye başkanlarımız projelerini yarıştıracak'

'Belediye başkanlarımız projelerini yarıştıracak'