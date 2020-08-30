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Yamaç paraşütçüleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Barış Yalçınkaya   | 30.08.2020
Yamaç paraşütçüleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya - Anadolu Ajansı

Erzincan


Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinden 5 yamaç paraşütü pilotu, şehitleri anmak amacıyla kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Çakırman mevkisinde uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 850 metre yükseklikten yapılan atlayışta bir saat havada kalan sporcular, Türk bayrağı açtı.

Paraşüt pilotu Eren Varlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak 30 Ağustos dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Varlı, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdık. Erzincan zaten bu alanda ünlü bir şehir. Buradan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pilotlardan Sedat Cengiz ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutlamak istediklerini bildirerek, "Şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırdık, gururluyuz." dedi.

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