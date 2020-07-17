Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,809.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, yerli ve yabancı turistler için tekrar faaliyetlerine başladı.

Sıtkı Yıldız   | 17.07.2020
Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

Yalova

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca kapalı kalan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, yerli ve yabancı turistlere tekrar hizmet vermeye başladı.

İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yaptığı açıklamada, tesisin 3 bin 600 dönüm arazi üzerine kurulduğunu söyledi.

"Güvenli Turizm Belgesi" alarak hizmete girdiklerini anlatan Gürbüzoğlu, "Misafirlerimizi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ağırlamaya başladık. Yerli ve yabancı misafirlerimiz için girişlerinde ateş ölçümü yapıyoruz. Ayrıca günü birlik girilen alanlara da aynı sistemi uyguluyoruz. Misafirlerimizin kullanacağı her alanı ve çalışan sayılarını belirledik." diye konuştu.

-Yabancı turistler için izolasyon odaları oluşturuldu

Konaklama veya günübirlik ziyaretlerde bulunacak herkesin ayrıca kayıtlarının tutulduğunu da belirten Gürbüzoğlu, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için her ihtimale karşı izolasyon odaları da oluşturduk. Herhangi bir problem yaşandığında konaklama süresince burada ağırlayacağız. Restoran kısımlarında da masa ve sandalyeler arasındaki mesafeleri ayarladık. Ayrıca tüm alanlarda dezenfektanları da hazır bulunduruyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray 18 eyalete Kovid-19 için 'kırmızı bölge' uyarısı yapmış
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi
Afrika’da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında 79 bine yaklaşan rakamla yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır

İngiliz turistler için de güvenli tatilin adresi Türkiye oldu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor
Aydın'da 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi' açıldı

Aydın'da 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Turizmde en hızlı toparlanmanın Rusya pazarında olması bekleniyor

Turizmde en hızlı toparlanmanın Rusya pazarında olması bekleniyor