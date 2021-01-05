Euro
9.09
Dolar
7.41
BIST 100
1,496.01
Altın
1,942.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da "Hayatın İçindeki Müfredat Kitabı"nın tanıtım toplantısında konuşuyor ABD’de yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara’ya getirildi
logo
Türkiye

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "3 milyon liranın üzerinde bir rakama belediyenin 8 tapusu icra yoluyla satıldıktan sonra cari alacaklardan düşülmemesi nedeniyle belediyeye ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş." dedi.

Sıtkı Yıldız   | 05.01.2021
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Yalova

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarında icra yoluyla 8 gayrimenkulün satışından 3 milyon lirayı aşkın zarara uğratıldığı iddia edildi.

Makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, belediye görevlilerinin, icra yoluyla satılan gayrimenkullerle ilgili inceleme yaptığını bildirdi.

Belediyeye ait 8 taşınmazın icra yoluyla satışının 3 milyon 7 bin liraya gerçekleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Tutuk, şöyle konuştu:

"Personellerimiz, icra yoluyla satılmış olan arsalar üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, belediyeye ait 8 gayrimenkulün icra yoluyla satıldığını tespit ediyorlar. 2017 ve 2018 yıllarında icra yoluyla satılan belediyemize ait 8 gayrimenkul taşınmazın, satıldıktan sonra müteahhitlerin alacağından düşülmediğini tespit ettiler. 3 milyon liranın üzerinde bir rakama belediyenin 8 tapusu icra yoluyla satıldıktan sonra cari alacaklardan düşülmemesi nedeniyle belediyeye ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş. Belediyeden cari alacakların düşülmemesi bizim 2,5-3 yıldır müteahhide mükerrer ödeme yapmamıza ve kamu zararına sebep olmuştur."

Belediyenin 3 yıldır bu alacaklara icra, dosya masrafları ve faiz ödediğini anlatan Tutuk, tespit sonrası bu miktarın söz konusu müteahhitlerin cari alacaklarından düşüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını dile getiren Tutuk, icra yoluyla satılan 100'e yakın gayrimenkulle ilgili incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor
ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı
Kovid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 86 milyon 110 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti

Benzer haberler

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddiası

İddiayı kaybedince otomobiline 11 bin okey taşı ile 65 ıstaka yapıştırdı

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan: İddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan: İddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur
Pınar Gültekin'in babası, CHP milletvekilinin kendisine davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiasını doğruladı

Pınar Gültekin'in babası, CHP milletvekilinin kendisine davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiasını doğruladı