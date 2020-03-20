Euro
6.96
Dolar
6.50
BIST 100
86,770.33
Altın
1,506.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Erhan Erdoğan   | 20.03.2020
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

Yalova

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddiasıyla C.Ö. ve A.G'nin ardından T.Ç. ve Ö.Y'yi de gözaltına aldı.

Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ö. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.G'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e çıktı.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası
Facebook'tan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarına destek
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 88 bini geçti
Prof. Dr. Cander: Koronavirüsle mücadelede alkol tüketimine yer yok

Benzer haberler

Enver Aysever hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı

Enver Aysever hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Karantina otobüsünden alınan yolcu ambulansla ilgili kuruma sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Karantina otobüsünden alınan yolcu ambulansla ilgili kuruma sevk edildi
'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığın dosyası ayrıldı

'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığın dosyası ayrıldı
Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı

Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı