Yaktıkları ateş düzensiz göçmenleri ele verdi

Fotoğraf: AA/Hakan Mehmet Şahin

EDİRNE

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Kaleiçi semtindeki bir metruk binada yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, tarihi binanın kapısının içeriden kilitli olduğunu fark etti.

İtfaiye ekipleri tarafından levye yardımıyla kapının açılmasının ardından, şöminede yakıldığı belirlenen ateş söndürüldü. Daha sonra evde arama yapan polis ekipleri, bir odada saklanan 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin