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DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in evinde yapılan arama ve gözaltı görüntüleri
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Türkiye

Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu

Adana'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik eylemleri planladığı öğrenildi.

Muhammed Boztepe   | 01.09.2020
Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu

Ankara

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanan terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, Adana'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Özden'in kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Bahse konu zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi.

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