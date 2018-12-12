Yağmur sularının altında kalan tarlasını kayıkla gezdi

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bir çiftçi adeta göle dönen tarım arazisinde kayıkla gezerek ürünlerini inceledi.

Fotoğraf: AA/Salim Taş

HATAY

Hatay'da etkili olan sağanak sonrası Amik Ovası'ndaki birçok tarım arazisi zarar gördü; bir çiftçi, sular altında kalan tarlasında kayıkla gezdi.

Dünden bu yana etkisi sürdüren kentteki yağış nedeniyle birçok buğday ekili tarla sular altında kaldı.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağı Oba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayri Gezer, yağmur sularının altında kalan tarlasındaki zararı tespit etmek için ilginç bir yola başvurdu.

Evinin önüne getirdiği motorlu kayığı çalıştıran çiftçi Gezer, evinin etrafındaki göle dönen tarlasında kayıkla gezdi, zararını inceledi.

Gezer, AA muhabirine yaptığı konuşmada, her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Evinin ve arazisinin ovada bulunduğunu, her yağış sonrası afet yaşadıklarını belirten Gezer, "Yazın susuzluk çekiyoruz kışın da suyun içindeyiz. Ovamız su altında, kayıkla gezdik, baktık. Evimize de kayıkla geliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hacı Bayram Yıldız da mahallelerini her kış yağmur sularının bastığını anlattı.

Yetkililerden bu duruma çare bulmalarını isteyen Yıldız, "Yazın pamuklarımız kuruyor, su bulamıyoruz, kışın da suyun içinde kalıyoruz. Buğday tarlamız zarar gördü. Her yer buğday ekili, su meydanda, başka nasıl çare bulalım." ifadesini kullandı.

Hassa'da şiddetli rüzgar

Öte yandan, Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle park ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç devrildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Muhabir: Lale Köklü