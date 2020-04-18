Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor

Şanlıurfa'da yaklaşık 10 yıl önce kurulan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen 1650'ye yakın yabani hayvan, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yasin Dikme   | 18.04.2020
Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor Fotoğraf: Yasin Dikme/AA

Şanlıurfa

Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezde aralarında kaya kartalı, kızıl şahin gibi çok sayıda kuş ile tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylan türlerinin bulunduğu yaklaşık 1650 yabani hayvan tedavi edildi. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezde aralarında kaya kartalı, kızıl şahin gibi çok sayıda kuş ile tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylan türlerinin bulunduğu yaklaşık 1650 yabani hayvan tedavi edildi.

Yaban hayvanları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılırken yırtıcı kuşlar ise halkalanıp uluslararası kayıt sistemine kaydediliyor. Rehabilitasyon sürecinde verici takılan kuşlar, uydudan da takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce kurulan merkezde vatandaşlar veya görevlilerin bulduğu güçten düşmüş veya yaralı yabani hayvanların tedavisinin en hassas şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Tedavileri tamamlanan hayvanların bulundukları yerlere yakın noktalardan doğal yaşamlarına bırakıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz bünyesine faaliyet sürdüren merkezde binlerce hayvan tedavi eldi. Merkezimiz bölgeye hitap eden bir yer. Buraya Diyarbakır, Adıyaman, Şırnak, Batman gibi illerden de hayvanlar getiriliyor. Tedavi edildikten sonra hayatlarını sürdürebilecek olanlar doğal yaşam alanlarına salınıyor. Kendi başlarına hayatlarını sürdüremeyecek durumda olanlar ya burada yaşamlarına devam ediyor ya da Gaziantep'teki hayvanat bahçesine götürülüyor."

Tedavi edilen kuş Sırbistan'a gönderildi

Erdoğan, kuşların halkalanmasının çok önemli olduğuna işaret ederek "Burada halkalandığına dair kayıtları da uluslararası sisteme yüklüyoruz. Bu şu açıdan çok önemli, geçtiğimiz günlerde buraya gelen güçten düşmüş bir kızıl akbaba arkadaşlarımız tarafından bulundu. Kuşun ayağında halka vardı ve Sırbistan'da halkalandığı tespit edildi. Akbaba burada tedavi edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda doğal yaşam alanı olan Sırbistan'a gönderildi." diye konuştu.

Merkez sorumlusu veteriner Reşat Ektiren de yaptıkları çalışmanın zorluğu ve tehlikesine karşın keyifli olduğunu belirterek "Hayvanların hayatını sürdürmesi için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 'Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için test sayısı 3 katına çıkarılmalı' önerisi
Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
ABD'de Kovid-19 ölümleri 37 bini geçti
İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme

Benzer haberler

Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor

Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor

Karabük'te koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı

Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır

Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
'Kızlarıma kavuşma ümidiyle günlerimi geçirdim'

'Kızlarıma kavuşma ümidiyle günlerimi geçirdim'
'Sağlıkçılara Sizlere hayat borçluyum' notu bırakan gençten 'evde kal' çağrısı

'Sağlıkçılara Sizlere hayat borçluyum' notu bırakan gençten 'evde kal' çağrısı