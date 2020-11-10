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WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Uğur Çiçek   | 10.11.2020
WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

Bursa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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