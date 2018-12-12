Verhoosel AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sözcü Verhoosel, Başkonsolos Uyanık'ı Cenevre'deki makamında ziyaret etti.

WFP'nin Türkiye ve Suriye'deki faaliyetleri hakkında Uyanık'a bilgi veren Verhoosel, organizasyon olarak dünyada en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen ve Suriye'de insani yardım alanında yoğun faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Uyanık ise ziyarette Başkonsolosluğun çalışmalarının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi ve Türkiye'nin dünya genelindeki insani yardımları hakkında Verhoosel'i bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Verhoosel ve Uyanık, AA foto muhabirlerince çekilen ve "Yılın Fotoğrafları" kapsamında oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.



Haber kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç, yaşam kategorisinde ise Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru" fotoğrafından yana kullanan Verhoosel, spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çektiği "Pehlivanlar" isimli fotoğrafını seçti.

Başkonsolos Mehmet Sait Uyanık ise haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrakları eşliğinde yemin etmelerinin görüntülendiği "Yemin" adlı fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisindeki tercihi Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafı oldu.

Uyanık, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafını tercih etti.

Muhabir: Bayram Altuğ