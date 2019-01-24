ANKARA

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınadığını ve Ulusal Meclis'in 'geçici başkan' atama girişiminin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

Büyükelçilik, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi, başkent Caracas'ta muhalefetin gösterileri ve ülkenin ABD ile ilişkileri kesmesi gibi gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk halkından dayanışma bekliyoruz." ifadesi kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"ABD hükümeti tarafından Venezuela halkına karşı uygulanan daimi ve adil olmayan yaptırımların sonucunda, emperyalist çıkarlara hizmet eden güdümlü hükümetlerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamak ve bununla uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Venezuela devlet başkanlığı seçiminde kanuna uygun tek mekanizmanın, Anayasa'nın 5. maddesinde belirtildiği gibi oy mekanizması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Maduro'nun 20 Mayıs 2018'de geçerli oyların yüzde 65'ini alarak iktidara geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, seçimlerin meşruiyetinin tartışılmayacağına dikkat çekilerek, seçimin, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) belirlediği 18 aşamalı denetimden tamamen geçtiğini savunuldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarının, ülkenin içişlerine müdahale etmeme ilkesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "(Pence) Uluslararası hukukun temelini ihlal etmekte ve Venezuela'nın egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına saygısızlık etmektedir." denildi.

Açıklamada, ABD'nin Barack Obama döneminde, müttefikler tarafından yapılacak müdahaleyi haklı kılan uygulamaların ikame edildiği bir doktrin oluşturulduğu belirtildi.

ABD'nin, Kolombiya, Hollanda Antilleri, Guyana ve Brezilya'da doğrudan müdahalede bulunmadan önce Vekalet Savaşı (Proxys Savaşı) yürüttüğü savunulan açıklamada, "Yasal olmayan Ulusal Meclis'in kanunlara itaat etmeyerek, 'geçici başkan' atama girişimi değersiz ve yasal olmayan bir karardır. Anayasaya aykırıdır. Amacı ABD desteğiyle iç karışıklık çıkartacak ve Venezuela'da bir Proxys Savaşını (Vekalet Savaşı) haklı gösterecek zorla dayatılmış bir düzen elde etmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, muhalif hiçbir siyasi partinin seçimlere katılmasına engel olunmadığı aktarılarak, "Ulusal Meclis itaatsizlik içinde olup yürütmeye ait yetkileri kendi üzerine toplama eğilimindedir ve aynı zamanda kendisine ait olmayan, başka bir otoriteye ait yetkiyi gasbetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Ülkeyi, uluslararası çıkar çevrelerine teslim etme amacını güden iç ve dış tehditlere karşı mücadelenin süreceği vurgulanan açıklamada, "Nicolas Maduro'nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin anayasal başkanı olduğuna şüphe yoktur ve onun yasal başkanlığını savunma zorunluluğu dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır." görüşü vurgulandı.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz