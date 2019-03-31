Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye geliyor
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın 1 Nisan Pazartesi günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.