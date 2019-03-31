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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye geliyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın‪ 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 31.03.2019
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye geliyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın 1 Nisan Pazartesi günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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