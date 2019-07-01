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Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Sefa Şahin   | 01.07.2019
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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