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Vazife malulü asker 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit oldu

Siirt'te 21 Nisan 1999'da kazara silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Yalçınkaya   | 22.04.2020
Vazife malulü asker 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit oldu Fotoğraf: Barış Yalçınkaya / AA

Erzincan

Siirt'te 21 Nisan 1999'da kazara silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen'in Ankara'dan uçakla Erzincan Havalimanı'na getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce cenaze nakil aracınca konulup Ulalar Cemevi'ne götürüldü.

Askeri tören mangasınca naaşı katafalka konulan Ercan Türkmen için burada bir tören düzenlendi.

Katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruduğu ve maske taktığı törende Türkmen'in öz geçmişi okundu.

Öz geçmişi okuyan subay, Ercan Türkmen'in 21 Nisan 1999 tarihinde görevli iken yaralandığı ve dün tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olduğunu aktardı.

Yaralandığı gün olan 21 Nisan'da 21 yıl sonra şehit olan Türkmen'in cenazesi, kılınan namaz sonrası askerlerce bir süre omuzlarda taşındıktan sonra konulduğu cenaze nakil aracıyla götürüldüğü Aziz Dede Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Türkmen'in yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti, CHP ve MHP İl başkanlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Valilik, anne ve babası vefat eden Ercan Türkmen'in, Siirt Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999'da silah kazası sonucu vazife malulü olduğunu ve dün Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğunu açıklamıştı.

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