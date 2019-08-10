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'Vatanımıza yanlış gözlerle bakanlara Allah fırsat vermesin'

Şehit Kaymakam Safitürk'ün anne ve babası, Kurban Bayramı arifesinde oğullarının mezarını ziyaret etti. Baba Asım Safitürk, "Vatanımıza yanlış gözlerle bakanlara Allah fırsat vermesin." dedi.

Onur Orhan,Ömer Faruk Cebeci   | 10.08.2019
'Vatanımıza yanlış gözlerle bakanlara Allah fırsat vermesin'

Sakarya

Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesi, Kurban Bayramı arifesinde oğullarının mezarını ziyaret etti.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlığa gelen anne Fatma ve baba Asım Safitürk, Derik Kaymakamlığına yaklaşık 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan oğulları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kurban Bayramı'na hüzünlü girmenin üzüntüsünü yaşayan Baba Safitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu vatan için çok ağır bedeller ödendiğini, oğlunun da teröristler tarafından şehit edildiğini söyledi.

Vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını aktaran Asım Safitürk, "Bu güzel vatanımızı kolay kazanmadık. Bütün vatandaşlarımıza birlik, beraberlik ve barış içerisinde nice bayramlar diliyorum, Allah ülkemize zeval vermesin." dedi.

"Düşman kaçacak yer arasın inşallah"

Safitürk, evlat acısını ancak yaşayanın bilebileceğini ifade ederek, "Üçüncü sene bitmek üzere. Aynı tazeliğini muhafaza ediyor. Şehit yakını kardeşlerime Allah'tan sabır diliyorum. Şehitlik, peygamberlikten sonra ilk gelen rütbedir. Yavrumun tertemiz, vatan sevgisiyle, aşkıyla görevi başında şehit olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kendilerini arayıp ziyaret edenler sayesinde teselli bulduklarını aktaran Baba Safitürk, şunları kaydetti:

"Bayramlar, barış, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demektir. Bu vatan bize kolay mal olmadı. Askerlerimize, polislerimize sağlık, afiyet, başarılar diliyorum. Güvenlik güçlerimizi çok seviyorum, onlara çok dua ediyorum. Hakkari'de Şemdinli'de adam boyu karların içerisinde o yavrularımız nöbet tutuyorlar. Buz kaşlarından uzamış, bu vatanı bekliyor. Onlar nöbette ki biz rahat ibadet ediyoruz, yaşıyoruz. Onlara çok minnettarız. Allah, onlara öyle kahramanlıklar ihsan etsin ki, onları gören düşman kaçacak yer arasın inşallah. Vatanımıza yanlış gözlerle bakanlara Allah fırsat vermesin. 75 yaşındayım, şu an seve seve vatan için şehit olmaya hazırım."

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