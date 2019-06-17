Vatandaşlar Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını ilgiyle takip etti
Vatandaşlar, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını ilgiyle takip etti.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.
- Binali Yıldırım'ın sorulara verdiği yanıtlar
- Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayındaki açıklamaları
- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
23 Haziran'da yapılacak seçim öncesi gerçekleştirilen ortak yayına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Evlerinde, iş yerlerinde olanların yanı sıra, bazı vatandaşlar da Kadıköy İskele'de kurulan dev ekranlardan ortak yayını takip etti.
Vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesinden duydukları memnuniyeti, bunun demokrasinin gereği olduğunu dile getirdi.
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