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Vatandaşlar Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını ilgiyle takip etti

Vatandaşlar, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını ilgiyle takip etti.

Metin Tokgöz   | 17.06.2019
Vatandaşlar Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını ilgiyle takip etti

İstanbul

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı'nda kahvehaneler ve çay ocaklarında takip etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu,  Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

23 Haziran'da yapılacak seçim öncesi gerçekleştirilen ortak yayına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Evlerinde, iş yerlerinde olanların yanı sıra, bazı vatandaşlar da Kadıköy İskele'de kurulan dev ekranlardan ortak yayını takip etti.

Vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesinden duydukları memnuniyeti, bunun demokrasinin gereği olduğunu dile getirdi.

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