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Türkiye

'Vatandaşla devlet arasında sıkıntı olduğunda çözmeye çalışıyoruz'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşla devlet arasında sıkıntı, sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözmeye çalışıyoruz.dedi.

Tayyib Hoşbaş   | 03.12.2019
'Vatandaşla devlet arasında sıkıntı olduğunda çözmeye çalışıyoruz'

Bilecik

Bilecik Valiliğini ziyaret eden Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malkoç, Bilecik'in Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de son yıllarda fevkalade güzel gelişmeler oldu, her alanda gelişmeler oldu. Örneğin, sabah hızlı tren ile çok kısa sürede buraya gelmiş olmamız, bunun en güzel emaresi. Bu hizmetlerden Bilecik de fevkalade nasibini alıyor." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine değinen Malkoç, uzlaşma ve ara bulucuğun, insanlığın huzuru ve mutluluğuna yönelik çalışmalar olduğunu anlattı.

Bu kurumların, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren varlığını sürdürdüğünü dile getiren Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşla devlet arasında sıkıntı, sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışıyoruz. Bu anlamda halkın avukatıyız, aynı zamanda da idareye, idarecilere danışmanlık yapan, yol gösteren, tavsiye kararı veren bir kurumuz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, daha sonra Vali Bilal Şentürk ile makamında görüştü.

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