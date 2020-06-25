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Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Duygu Yener   | 25.06.2020
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara/Van

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Bilmez: Bildirilen bir hasar yok

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

Bakan Soylu: Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor

İçişleri Bakanı Soylu depremle ilgili, Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." ifadelerini kullandı.

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