Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara/Van
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Van Valisi Bilmez: Bildirilen bir hasar yok
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
Bakan Soylu: Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor
İçişleri Bakanı Soylu depremle ilgili, Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.