Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.
"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.