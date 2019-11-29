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Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

29.11.2019
Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu

Van

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

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