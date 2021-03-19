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Van'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Necmettin Karaca   | 19.03.2021
Van'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Van

Alkanak Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi A.Y'yi (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan R.Y'nin (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli kontroller yapan Erciş Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 16 saatlik takip sonucu zanlıyı Çınarlı Mahallesi 1002 Sokak'ta yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen R.Y, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalışmak için gittiği Çanakkale'den 4 gün önce ilçeye dönen R.Y, dün tartışığı eşi A.Y'ye av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçmıştı. Olay sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alınmıştı.

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